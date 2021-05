Continua il fenomeno Perla Blu, Rudy Zerbi l’ha svelato sui social, sorprendendo tutti!

Ad Amici di Maria De Filippi, durante la messa in onda del Serale, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. E’ stata un’edizione, possiamo dirlo a gran voce, che ha conquistato proprio tutti, tanto da ottenere ascolti record. Protagonisti, oltre ovviamente ai ragazzi, anche i professori che, spesso, si sono cimentati in diverse performance.

Rudy Zerbi, molte volte, ha parlato di un locale, dando un nome specifico ‘IL perla Blu’. Molti, ovviamente si sono chiesti, se questo posto esistesse realmente, oppure no, dato che, spesso, il maestro di canto, ha ribadito il fatto di esserci andato con la stessa Maria De Filippi, che ha negato categoricamente. Apprendiamo, che il Perla blu, ovviamente, è solo frutto dell’invenzione, almeno, così sembrerebbe. Ma nelle ultime ore, Rudy ha pubblicato uno scatto, in cui si è mostrato in un posto particolare: “Finalmente posso svelarvi…”.

Rudy Zerbi spiazza tutti: “Finalmente posso svelarvi la location segreta…”

Il fenomeno Perla Blu è stato al centro dell’attenzione ad Amici di Maria De Filippi, dove, nel corso delle puntate del Serale, è spuntato più volte fuori. A portarlo in trasmissione, Rudy Zerbi, che ha ribadito di essere andato con la stessa conduttrice, in questo misterioso posto.

Posto che, a quanto pare, non esiste, e il professore di canto ha solo voluto scherzare. Ma nelle ultime ore, Zerbi ha fatto un ‘annuncio’ importante, che ha sorpreso proprio tutti: “Finalmente posso svelarvi la location segreta della prima festa Perla Blu! Vi aspettiamo qui il 31 Febbraio 2022, i posti sono limitati e per i primi mille commenti oltre all’ingresso gratuito il palloncino Perla Blu in omaggio”, ha riportato a corredo della foto, ironicamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)



Rudy si è mostrato in un luogo meraviglioso, veramente da sogno! Ovviamente, è evidente, che si tratti di un post ironico, pubblicato dopo l’immenso seguito del fenomeno Perla Blu.