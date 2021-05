Samantha Curcio di Uomini e Donne si è operata: cos’è successo all’ex tronista del dating show e come sta ora, le sue parole su Instagram.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa seconda parte di Uomini e Donne, Samantha Curcio. Entrata a far parte del dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore, la ragazza non soltanto è riuscita ad esaudire il suo desiderio, ma è anche riuscita ad ottenere un consenso da parte del pubblico italiano più che considerevole. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Durante tutto il suo percorso a Uomini e Donne, infatti, la tronista non si è fatta notare soltanto per il suo forte carattere, ma anche per la sua bellezza.

Sui social, Samantha è attivissima. Ed è proprio qui che, pochissime ore fa, ha rivelato ai suoi sostenitori di essersi operata. “Ho tolto tre cisti in testa”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. A questo punto, però, ci chiediamo: come sta adesso? Scopriamo insieme le sue parole!

Samantha Curcio di Uomini e Donne operata: come sta ora, le sue parole

Risalgono a pochissime ore fa le Instagram Stories di Samantha Curcio in cui rivela ai suoi sostenitori di essersi operata. Già nelle ore precedenti, in realtà, l’ex tronista ne aveva parlato, è vero. È soltanto poco fa, però, che ha deciso di raccontare cosa le è esattamente successo. E, soprattutto, come sta adesso.

“Non sono stata operata al cuore. Ho tolto soltanto tre cisti in testa”, ha iniziato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne ai suoi sostenitori, tranquillizzandoli. “Ho tre punti in testa, ma sto bene”, ha detto ancora. Continuando, poi, a dire di essere molto nervosa per l’anestesia, ma di stare bene. “Non riesco a dormire, dormo male. Sono molto nervosa, ma sto benissimo”, ha concluso prima di inquadrare il suo compagno Alessio Ceniccola che le è accanto.

Insomma, l’operazione c’è stata, ed è vero! Ma Samantha sta benissimo! Ed è stata proprio la diretta interessata a dirlo ai suoi sostenitori.