Shaila Gatta è la velina di Striscia la Notizia, ma ricordate in quale programma tv abbiamo visto il suo fidanzato? Impossibile dimenticarlo!

È la velina mora di Striscia la Notizia, Shaila Gatta. Dopo aver partecipato ad Amici ed aver presto parte al corpo di ballo di diversi programmi televisivi, la ballerina napoletana è entrata a far parte della grandissima famiglia del tg satirico di Antonio Ricci. A quanto pare, Sabato 12 Giugno sarà la sua ultima comparsa sul bancone di Striscia. Eppure, la bellissima Gatta, insieme alla sua collega Mikaela, ha segnato il record. Avete letto proprio bene, si!In ben quattro anni di trasmissione, le due veline hanno preso parte a ben 886 puntate. Insomma, un record davvero impressionante.

Oggi pomeriggio, insieme a Mikaela, Shaila sarà una delle ospiti di Verissimo. In attesa di scoprire le sue parole e l’annuncio importantissimo che entrambe dovranno fare, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Recentemente, vi abbiamo parlato di sua madre. Siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo fidanzato? In particolare, ricordate in quale programma tv l’abbiamo visto?

Shaila Gatta, ricordate in quale programma abbiamo visto il suo fidanzato?

Quella di quest’oggi, Sabato 29 Maggio, sarà una puntata di Verissimo davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Insieme alle emozioni che rivivremo con le interviste di Belen e Demet, saremo i spettatori di importanti e nuove rivelazioni. Proprio nel corso dell’appuntamento odierno, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che le due velini daranno un annuncio importantissimo ai loro ammiratori. Di che cosa parliamo? Al momento, purtroppo, non lo sappiamo! Non ci resta che attendere!

Nell’attesa, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla velina mora? Ad esempio, sappiamo benissimo che Shaila è fidanzatissima ed innamoratissima. Ricordate, però, dove abbiamo già visto il suo fidanzato? Lui si chiama Leonardo Blanchard. Ed oltre ad essere un ex calciatore, ha preso parte anche ad un show televisivo. Quale? La risposta è piuttosto semplice: Tali e quali. Circa due anni fa, oltre alla versione classica di Tale e Quale Show, Carlo Conti è stato al timone dello stesso programma, ma dedicato a gente “comune”. E Leonardo, quindi, ne è stato un concorrente.

Ve lo ricordavate? Diteci la verità: era davvero impossibile dimenticarlo, vero?