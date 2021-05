Temptation Island Vip, l’amatissima coppia si sposa: la data del matrimonio dei due ex protagonisti del docu reality di Canale 5.

L’estate è alle porte e questo vuol dire soltanto una cosa per i telespettatori di Canale 5. Tra poco, infatti, partirà una nuovissima edizione di Temptation Island! Nuove coppie, nuove storie e, soprattutto, nuovi falò: non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti della prossima edizione, che metteranno alla prova il loro amore nel programma di Maria De Filippi. E chi ha messo alla prova il loro sentimento con uno splendido lieto fine sono Alex Belli e Delia Duran. La coppia ha partecipato all’edizione vip del reality, nel 2019. Un percorso turbolento, ma che si è concluso con una riappacificazione. E, a breve, i due diventeranno marito e moglie! L’annuncio delle nozze era già arrivato da un po’, ma adesso è spuntata fuori anche la data. Ecco quando si celebrerà il matrimonio!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Temptation Island Vip, l’amatissima coppia si sposa: la data del matrimonio di Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran stanno per convolare a nozze! L’attore e la modella venezuelana sono pronti a dirsi sì per sempre. Quando? La data del matrimonio è stata riportata da Lapresse: secondo quanto si legge, si sposeranno il 26 giugno! La proposta di matrimonio da parte di Alex era arrivata, a sorpresa, durante un viaggio alle Maldive, in occasione del compleanno di Delia: una sorpresa magnifica per la venezuelana, che non sospettava assolutamente nulla. Manca quindi pochissimo al coronamento del loro sogno d’amore:

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran è iniziata nel 2018 e, come abbiamo detto, i due hanno messo alla prova i loro sentimenti a Temptation Island, l’anno successivo. Adesso, dopo alcuni ostacoli causa Covid, sono pronti a giurarsi amore eterno. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa coppia meravigliosa!