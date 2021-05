Splendida e talentuosa, Vanessa Hudgens ha conquistato la fama e il pubblico nelle vesti di Gabriella in “High School Musical”: com’è cambiata, la riconoscete?

Correva l’anno 2006 e gli adolescenti di tutto il mondo impazzivano per “High School Musical”. Pellicola Disney incentrata su due affascinanti e talentuosi protagonisti, Troy e Gabriella, che si incontrano in occasione di Capodanno. Ritrovatisi a scuola, quando la ragazza di trasferisce per esigenze lavorative della famiglia, la scintilla scattata tra i due grazie ad un duetto canoro, torna a riaccendersi. Complice anche un musical scolastico, Troy e Gabriella si lasciano convincere a prendere parte alle audizioni, entrando in competizione con Sharpay e Ryan, una coppia di fratelli dalle grandi doti artistiche. A ostacolare la loro storia e il loro talento ci sono anche le pressioni sociali e familiari, che li vorrebbero concentrati sulle rispettive carriere. Sapete com’è cambiata la bella Vanessa Hudgens, interprete di Gabriella in “High School Musical”?

Leggi anche: Zac Efron, retroscena sulla sua infanzia: era definito ‘pagliaccio’

Vanessa Hudgens: com’è cambiata l’attrice di “High School Musical”

Classe 1988, Vanessa Hudgens non è solo una talentuosa attrice, ma anche strepitosa cantante e una bravissima ballerina. Fin da bambina prende parte a diversi musical, fino a quando approda al cinema con il film “Thirteen”. A consacrarla al successo e alla fama è però il ruolo di Gabriella nel celebre franchising Disney. L’attrice ha continuato il suo percorso nella recitazione prendendo parte a molti film, come “Spring Breakers” e “Viaggio nell’isola misteriosa”.

Siete curiosi di scoprire com’è cambiata la splendida interprete di Gabriella? Seguitissima anche sui social, Vanessa Hudgens vanta un profilo Instagram con oltre quaranta milioni di follower. Qui l’attrice pubblica spesso scatti che la ritraggono tra vita lavorativa e impegni vari. Ecco una foto postata di recente, riuscite a riconoscerla?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Una bellezza mozzafiato, non c’è che dire. Vanessa Hudgens continua a dimostrare il suo grande talento e ad essere un volto amatissimo del mondo dello spettacolo. Non ci resta che scoprire quale sarà il suo prossimo ruolo!