Amici, Deddy e Rosa: l’enigma prende tutti alla sprovvista

Deddy e Rosa, dopo Amici di Maria De Filippi tutto sembrerebbe essere avvolto dal mistero: cos’è successo esattamente?

Ad Amici di Maria De Filippi sono sorti numerosi rapporti, fra amicizie e legami d’amore; quest’anno, i ragazzi, hanno vissuto sotto lo stesso tetto, per evitare di avere contatti con l’esterno. E’ stata un’edizione particolare, il pubblico si è lasciato avvolgere e coinvolgere non solo dalla loro arte, portata in scena il sabato nel pomeridiano, e poi al Serale, ma anche durante la loro convivenza in casetta.

Ballerini e cantanti hanno stretto forti rapporti, ed in particolare, a destare grande attenzione, è stato l’amore, che ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Come sappiamo, una delle coppie più seguite e discusse, è stata quella formata da Deddy e Rosa, il cantante e la ballerina; “è stata “, perchè, fra i due, qualcosa è successo, subito dopo la conclusione del talent, ma cosa esattamente?

Deddy e Rosa, cosa è successo? Una storia avvolta nel mistero

Come vi abbiamo appena svelato, ad appassionare i telespettatori è stato il rapporto d’amore nato fra Deddy e Rosa. Ricorderemo, certamente, quando, i due si sono trovati al ballottaggio finale. Lacrime ed emozione hanno fatto parte di quel tenero momento che ha visto l’eliminazione della ballerina. Subito dopo la sua uscita, Rosa ha continuato a manifestare il suo amore per il fidanzato, ma qualcosa è cambiato quando anche l’artista è uscito dal talent.

Infatti, fra i due, ancora oggi, non è avvenuto nessun incontro, almeno così sembrerebbe, e si fanno sempre più vivaci le voci di una presunta rottura. Ad aggiungersi a queste voci, le parole del cantante, che durante un evento online, ha risposto ad una domanda inerente proprio la sua ‘fidanzata’: “Con Rosa va che non ci stiamo sentendo più di tanto, io ho tanti impegni…”.

Non solo, Deddy, a quanto pare, dovrebbe andare a vivere con Aka7even, altro grande artista di Amici. Ma cosa è successo fra il cantante e la ballerina? I due si sono davvero lasciati? Gli utenti, e fan della coppia e del programma Amici, sono rimasti spiazzati da quanto sta accadendo, dato che, molti pensavano e speravano che la storia potesse proseguire fuori. Il mistero si fa sempre più acceso: la ‘verità’ verrà fuori?