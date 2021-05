Amici 20, Raffaele Renda e Martina Miliddi: sta accadendo proprio in queste ore, le immagini adesso sono proprio inequivocabili.

È terminata da pochissime settimane la ventesima edizione di Amici, eppure alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. In primis, Martina Miliddi e Raffaele Renda. Conosciutisi all’interno della scuola di Maria De Filippi, tra i due giovanissimi talenti si è creato un immediato feeling. Tanto è vero che la ballerina sarda, all’epoca fidanzata con Aka7even, aveva deciso di interrompere la sua relazione perché consapevole del suo interesse verso il cantante. Ecco. Dal momento che la sua storia con Luca Marzano è definitivamente terminata e il talent si è concluso, cosa sarà successo tra i due ragazzi?

Come starà proseguendo tra Martina Miliddi e Raffaele Renda? La storia d’amore tra la ballerina ed Aka7even si è conclusa, e lo sappiamo! Ma cosa sappiamo, invece, su Raffaele? Ebbene: sembrerebbe che tra i due ci sia del tenero! E non soltanto ce lo fanno pensare le loro recentissime parole, ma anche queste immagini inequivocabili spuntate sul canale social ufficiale della ragazza. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Amici, Martina e Raffaele: colpo di scena, sta accadendo in queste ore

Cosa è successo, quindi, tra Martina e Raffaele dopo che i riflettori di Amici si sono spenti? Ebbene: come annunciato dallo stesso cantante nel corso di una diretta Instagram, sembrerebbe che i due si stiano frequentando. E queste ultime immagini social ce ne danno ampia conferma. Di che cosa parliamo?

Qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, Martina Miliddi ha mostrato ai suoi sostenitori di essere in compagnia di Raffaele. E ce ne da la conferma anche una recentissima immagine del cantante. Che, sul suo canale social ufficiale, mostra invece il mare fantastico di Cagliari. Cosa starà accadendo, quindi, tra i due? Come annunciato, quindi, realmente i due ragazzi si stanno vivendo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Ed, ovviamente, noi non possiamo fare a meno che essere felici per loro.

Alla fine è proprio vero: l’amore trionfa sempre. Vi piace questa nuova coppia?