Nel corso della sua intervista a Domenica, Anna Tatangelo ha rivelato un inedito retroscena del suo passato: la sua confessione.

È stata una delle ospiti di questa trentanovesima puntata di Domenica In, Anna Tatangelo. A distanza di pochissimo tempo dall’uscita sia del suo nuovo singolo “Serenata” che del suo album “Annozero”, la splendida cantante di Sora si è ampiamente raccontata alla padrona di casa. E, in occasione dei suoi ben diciotto anni di carriera, ha confessato qualche aspetto della sua vita professionale del tutto inedito. È proprio a Mara Venier che, molto probabilmente per la prima volta, la splendida Anna si è lasciata andare ad un retroscena del passato. “Mi sentivo sola”, ha detto la cantante alla padrona di casa, facendo riferimento ai primi anni del suo successo.

Avete letto proprio bene, si! Sono esattamente 18 anni che Anna Tatangelo è sulla scena musicale. E che, singolo dopo singolo ed album dopo album, riscuote un successo davvero impressionante. Adesso è una donna felice ed appagata, ma è sempre stata così? Scopriamo le parole della cantante a Domenica In.

Anna Tatangelo a Domenica In: l’inedita confessione sul suo passato, il retroscena

È una delle voci italiane più amate ed apprezzate della scena musicale nostrana, Anna Tatangelo. Entrata a far parte di questo mondo davvero giovanissima, la splendida cantante è riuscita a costruirsi, nel corso degli anni, una carriera davvero incredibile. Attualmente, come detto poco fa, vanta di un successo davvero impressionante. Ed anche lei, come sottolineato più volte, è cresciuta e maturata davvero tantissimo.

Cosa ha cambiato, però, esattamente? La risposta è piuttosto semplice. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento al suo spirito artistico, ma anche al suo carattere. È proprio in merito a questo che, nel ripercorrere la sua carriera, Anna Tatangelo ha rivelato a Domenica In di essere molto più forte adesso rispetto all’inizio. “Oggi ho le spalle belle larghe”, ha detto la cantante alla padrona di casa. Ma non solo. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la Tatangelo ha rivelato di essersi sentita molto sola in passato. Soprattutto quando, ad inizio carriera, faceva più parlare la sua vita privata che la sua bravura e la sua musica. “È facile attaccare una ragazzina”, ha detto Anna Tatangelo.

“Mi sentivo sola perché ero piccola, perché a 18 anni sei piccola, volevo dimostrare molti più anni e volevo dimostrare di essere all’altezza di tutti, senza dare la soddisfazione di fare vedere che in realtà ci stavo male”, ha detto Anna Tatangelo a Domenica In.