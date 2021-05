Incidente in diretta ad “Avanti un altro”, rovinosa caduta: di seguito vi spieghiamo cos’è successo nel programma di Bonolis

Avanti un altro! è uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani. Il game show è stato ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci e va in onda su Canale 5 nella fascia preserale. La trasmissione è andata in onda per la prima volta il 5 settembre 2011. Il programma è stato sempre condotto da Bonolis, tranne per una breve parentesi tra la terza e quarta edizione quando il conduttore si è concesso una staffetta con Gerry Scotti. Nello studio è presente inoltre Luca Laurenti, che dalla sesta edizione si è posizionato accanto al conduttore, ponendo saltuariamente domande ai concorrenti. Il programma è registrato nello studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma. Nel fine settimana, il titolo del programma cambia in Avanti un altro! Weekend. La trasmissione ha avuto un enorme successo sulla rete del Biscione, tanto che è stato promosso anche la domenica in prima serata.

Avanti un altro, incidente in diretta: cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Avanti un altro! Pure di sera. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ha avuto un successo enorme sulla rete del Biscione, tanto che i vertici hanno deciso di promuoverla addirittura in prima serata di domenica. Gli ascolti, anche in prima serata, sembrano sorridere a Bonolis e al suo gruppo di lavoro.

Nella puntata odierna, c’è stato però un attimo di panico in studio. Un brutto incidente, infatti, ha rischiato di compromettere lo svolgersi della puntata. Un uomo, tra i protagonisti della puntata, ha preso in braccio la donna chiusa nell’ampolla, che questa sera ha aiutato Bonolis svolgendo la funzione di ‘valletta’. Peccato che l’uomo sia probabilmente scivolato, cadendo rovinosamente a terra insieme alla donna, che ovviamente ha avuto la peggio.

Bonolis è andato in pubblicità e quando sono tornati in diretta ha dichiarato che la signora stava bene, cercando di sdrammatizzare la situazione.