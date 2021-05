Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony: chi è sua madre, quanti figli ha, e qual è il suo lavoro.

A breve, avremo modo di seguire una nuova puntata di Domenica In, dove, avremo modo di vedere i vari ospiti presenti, in collegamento e non, che ai microfoni di Mara Venier, parleranno della loro vita e del loro futuro. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all’emergenza covid, che da più di un anno si trova ad affrontare il mondo intero.

Con vari aggiornamenti, che aiuteranno gli italiani a capire alcuni punti fondamentali. In seguito, nello spazio dedicato all’intrattenimento e allo spettacolo, come vi abbiamo già anticipato, ci saranno gli ospiti di questa nuova puntata. Come svelato dalle varie anticipazioni, sarà presente anche Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, e della sua prima moglie, Giuliana Brugnoli.

Chi è la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci: tutto quello che c’è da sapere

Nella giornata odierna, a Domenica In, sarà dedicato un momento particolare a Little Tony, e proprio per questo, tra gli ospiti presenti, ci sarà anche la figlia Cristiana Ciacci. Classe 1974, anche Cristiana, come il padre, si è dedicata fin da giovane al mondo della musica. In onore del celebre artista, ha fondato la band musicale Little Tony Family, insieme allo storico collaboratore del papà, Angelo Petruccetti, e due ballerine.

Oggi, la donna è madre di cinque figli. Non si hanno molte informazioni al riguardo, sicuramente, avrà modo di raccontarsi proprio a breve.

Infatti, Come vi abbiamo anticipato, Cristiana Ciacci sarà oggi presente a Domenica In, insieme ad altri grandi ospiti, protagonista di uno momento speciale dedicato proprio a suo padre, Little Tony.