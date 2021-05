Circolano i video sul web di quanto accaduto a bordo di un aereo Ryanair: una donna ha cominciato ad inveire contro tutti dopo esser stata invitata a rispettare le norme anti Covid. Ecco cosa è successo.

Momenti di tensione su un aereo Ryanair partito da Ibiza per Bergamo. Arrivano immagini e video di quanto accaduto nella giornata di ieri, sull’aereo. Una donna con la mascherina abbassata ha cominciato ad inveire contro tutti i presenti: a quanto pare, a far infuriare la donna è un futile motivo. Uno dei passeggeri le avrebbe chiesto di rispettare le norme di sicurezza anti Covid. La viaggiatrice ha cominciato così ad aggredire verbalmente i passeggeri ed in seguito anche gli assistenti di volo. La situazione è degenerata quando la donna ha tirato i capelli ad una passeggera seduta avanti a lei: sono così intervenute altre persone per invitarla a scendere. Spuntano solo ora i video e le immagini di tutto ciò che è accaduto: a renderle pubbliche il giornalista Gianluigi Nuzzi.

Donna in aereo inveisce contro tutti: spunta solo ora il video completo

Attimi di panico su un aereo Ryanair ieri. Circolano immagini e video di quanto accaduto a bordo di un aereo partito da Ibiza e diretto a Bergamo. Una donna dopo esser stata invitata a rispettare le norme di sicurezza anti Covid ha cominciato ad inveire contro tutti i presenti. Ha aggredito la signora avanti a lei, tirandole i capelli, e successivamente ha preso a calci un uomo, come possiamo chiaramente vedere nel video che circola sul web. “Che cosa mi fai, quali Problemi ci sono? Elencameli. A me non frega nulla delle persone. Tu sei solamente uno steward. Siamo in un paese democratico e parlo fin quanto mi pare” sono state alcune delle parole urlate dalla donna furiosa.

E’ stata invitata a scendere la donna che ha aggredito verbalmente e fisicamente alcuni dei presenti sull’aereo, tra cui anche un assistente di volo. Il video integrale circola sul web, a pubblicato è anche il giornalista Gianluigi Nuzzi: nelle sue storie di Instagram si vede chiaramente quanto successo.