Gravissimo lutto nel cast di Love Boat: è morto Gavin MacLeod, la tragica notizia appena arrivata, cos’è esattamente accaduto.

Una notizia davvero tristissima. E che, senza alcun dubbio, lascerà l’amaro in bocca a tutti voi. Da quanto si apprende dal web, è venuto a mancare una stella del cinema e della televisione italiana. Che ricorderete per il suo immenso e divertente ruolo nella serie “Love Boat”. Di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: facciamo riferimento proprio al grandissimo ed immenso Gavin MacLeod. Si, purtroppo è proprio lui che, nelle scorse ore, è venuto a mancare. A darne la conferma, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe essere stato suo nipote.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Per tantissimi anni, nel ruolo di capitano nella famosissima serie televisiva “Love Boat”, il simpaticissimo Gavin MacLeod ha fatto divertire e sognare milioni e milioni di telespettatori. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha spiazzato davvero tutti.

È morto Gavin MacLeod, attore di “Love Boat”: tragica notizia

A confermare la notizia della morte di Gavin MacLeod, come dicevamo precedentemente, è stato proprio suo nipote. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che proprio a “Variety”, il giovane abbia confermato la scomparsa dell’attore famosissimo. All’età di ben 90 anni e una carriera alle spalle davvero immensa, il simpaticissimo e divertentissimo capitano della serie televisiva “Love Boat” ha salutato la vita terrena. Sia chiaro: non sappiamo quali sono state le cause della sua scomparsa. Fatto sta che, però, la tragica notizia ha lasciato tutti interdetti e sconvolti. Anche perché sappiamo benissimo quanto Gavin MacLeod fosse amato da tutti i suoi ammiratori.

Oltre al ruolo di capitano nella serie televisiva “Love Boat”, che ha ricoperto per circa 10 anni ed esattamente per 249 episodi, Gavin MacLeod ha preso parte anche a tantissimi altri capolavori. Impossibile, infatti, dimenticare anche il suo ruolo in Mary Tyler Moore Show. Insomma, una carriera davvero indimenticabile, questo c’è da ammetterlo. Ed è per questo motivo che la sua dipartita ha rattristato tutti.

Anche noi, così come tutti i suoi ammiratori, ci stringiamo al dolore dei suoi familiari.