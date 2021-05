GF Vip, clamoroso colpo di scena: l’incontro dopo tanto tempo tra due super protagoniste di questa edizione del reality show.

È stata un’edizione fortunatissima, l’ultima del GF Vip. Complice anche la durata del reality ( i concorrenti sono rimasti chiusi in casa per 6 mesi!), i fan si legati tantissimo ai vipponi. E ancora oggi, a distanza di mesi, seguono le avventure dei loro beniamini, attraverso i canali social. E proprio oggi, dopo mesi, è arrivata una ‘reunion’ che in tantissimi aspettavano. Un incontro emozionante, che ha fatto impazzire di gioia i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, clamoroso colpo di scena: finalmente si rivedono, l’incontro tanto atteso

Le Rosmello sono tornate! Un momento di gioia per Dayane Mello, dopo la notizia della morte della sua mamma. Nelle sue stories di Instagram, la modella brasiliana ha condiviso una storia che ha lasciato tutti di stucco: con lei, per la prima volta dalla fine del GF VIP 5, c’è proprio lei, Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco). Le due amiche si sono ricongiunte in occasione di uno shooting fotografico, per un brand di Dayane. Un’emozione unica per le fan delle “Rosmello”: durante la loro esperienza in casa, il legame speciale tra le due concorrenti ha fatto sognare i telespettatori da ogni parte del mondo.

Ed oggi, finalmente, è arrivato l’incontro tanto atteso. Un incontro inaspettato, poiché negli ultimi periodi in casa, il rapporto tra Dayane e Rosalinda si era incrinato un bel po’. Ma, a giudicare dalle immagini apparse su Instagram, il bene che lega le due amiche è rimasto intatto:

“Sono felicissima, grazie di esserci”, sono le parole di Dayane, mentre stringe a sé Rosalinda. “Sempre”, replica quest’ultima. Un momento davvero magico per tutti i fan della “Rosmello”, che non vedevano l’ora di rivedere insieme le due amatissima concorrenti del GF vip 5. E voi, avete seguito il loro percorso nella casa più spiata della tv?