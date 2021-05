Gianluca Ginoble appare in uno scatto su instagram da piccolo: quanta tenerezza, è bellissimo!

Oggi, 30 maggio, ci sarà una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, che ogni settimana, ci tiene compagnia la domenica pomeriggio. Grandi ospiti e grosse soprese diventano protagoniste dell’appuntamento che tiene incollato davanti alla televisione gli italiani. Nella puntata che vedremo a breve, nello spazio dedicato all’intrattenimento e allo spettacolo, avremo modo di vedere in collegamento i ragazzi de Il Volo.

Loro sono Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, eccellenti artisti che con la loro musica hanno conquistato grandi riconoscimenti. Siamo andati a curiosare sul profilo instagram di Gianluca, e subito non è passata inosservata una foto di quando lui era ancora un bambino. Ve la mostriamo qui di seguito, è tenerissimo!

Gianluca Ginoble, spunta lo scatto da piccolo: è dolcissimo, non trovate?

Gianluca Ginoble è l’artista che forma, insieme ad Ignazio Boschetto e Piero Barone, il gruppo musicale di successo, il Volo. Oggi, come vi abbiamo prima anticipato, saranno in collegamento con Domenica In, dall’Arena di Verona, protagonisti sabato prossimo proprio lì di un Concerto evento in onore del Maestro Ennio Morricone.

Tornando a noi, vi abbiamo poco prima parlato, di uno scatto spuntato sul profilo instagram di Gianluca, in cui appare in un momento della sua infanzia. Come potete osservate voi stessi, era solo un bambino, intento nel mangiare con gusto dei biscotti, mostrandosi in tutta la sua tenerezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Ginoble / IL VOLO (@gianginoble11)



“Qualche anno fa”, ha scritto a corredo dell’immagine pubblicata sul suo canale social; un’immagine che subito ha ricevuto moltissimi commenti, davvero dolcissimi!