Questa sera di domenica 30 maggio Giusy Ferreri è ospite di Che Tempo Che Fa. Il celebre show condotto da Fabio Fazio chiude la stagione con tantissimi ospiti: tra questi, appunto, la nota cantante in coppia con Takagi&Ketra. Presentano in diretta su Rai Tre il singolo ‘Shimmy Shimmy’! Il nome completo della Ferreri è Giuseppa Gaetana Ferreri: classe ’79, è nata a Palermo! Tutti ricorderanno come ha raggiunto la notorietà: ha partecipato alla prima edizione italiana di X Factor, talent dove si classificò seconda. Da lì è cominciata la sua carriera e nel corso di quest’ultima ha ottenuto tantissimi riconoscimenti: ma voi conoscete qualche dettaglio sulla sua vita privata?

Giusy Ferreri, conoscete la sua vita privata? Chi è il suo compagno e quanti figli ha

Giusy Ferreri è nota a tutti in Italia per il suo particolare timbro di voce. La celebre artista è l’unica ad esser rimasta più a lungo al primo posto nella classifica dei singoli italiani: i suoi brani famosissimi sono Non ti scordar mai di me, Novembre, Roma Bangkok, Amore e capoeira, Jambo.

Ma cosa sappiamo delle vita privata della celebre cantante? Dal 2008 Giusy è fidanzata con Andrea Bonomo: i due sono diventati genitori, nel 2017, di Beatrice. La dolce metà dell’artista siciliana è un classe ’79, apprendiamo dal web, ed è un geometra. Preferisce mantenersi lontano dal mondo dello spettacolo: il suo profilo Instagram è infatti privato. L’amore che li lega è davvero grande: “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 9 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce” ha rivelato la cantante tempo fa, durante un’intervista al settimanale Oggi.

