Ha vinto Miss Italia nel 1992: com’è adesso dopo ben 29 anni? A distanza di tempo, la reginetta è sempre bellissima, incredibile!

Senza alcun dubbio, ve la ricorderete. Stiamo parlando proprio della vincitrice di Miss Italia nel 1992. In onda da ben settantaquattro edizioni, il concorso di bellezza ambientato a Salsomaggiore Terme è un vero e proprio “must” della televisione italiana. Condotto da grandi personalità dello spettacolo nostrano e con la partecipazione di una giuria di eccellenza, la “gara” è solito regalare delle vere e proprie bellezze tutte italiane.

Leggi anche –> È stata Miss Italia nel 2007, com’è diventata oggi? Le sue foto vi lasceranno di stucco

La reginetta d’Italia in carica, lo sappiamo benissimo, è la giovanissima Martina Sambucini. Anche nel corso delle edizioni precedenti, però, sono state elette delle Miss davvero straordinarie. È il caso, ad esempio, della giovanissima e bellissima modella che ha acquisita la fascia nel lontano 1992. Ecco. Da quel momento, sono passati esattamente 29 anni, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi? Se quando ha vinto la fascia di più bella d’Italia, quindi, era davvero stratosferica, adesso come sarà? E, soprattutto, come sarà cambiata la sua vita? Curiosi di saperlo? Scopriamolo!

Ha vinto Miss Italia nel 1992, dopo 29 anni è ancora bellissima: resterete di stucco!

Correva esattamente l’anno 1992 quando, per la prima volta in assoluto, Gloria Zanin partecipava a Miss Italia. E, con la sua immensa bellezza e naturalezza, si aggiudicava addirittura la fascia di più bella. Ecco. A distanza di quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati esattamente 29 anni, ma com’è cambiata? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, ancora adesso, nonostante sia passato del tempo, la Zanin è ancora splendida.

Leggi anche –> Ha vinto Miss Italia 16 anni fa, era il 2005: com’è cambiata oggi? Resterete senza parole

Prima ancora di parlarvi della sua bellezza, vi anticipiamo che adesso Gloria Zanin è mamma e moglie. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, infatti, l’ex modella è mamma di un bellissimo e simpaticissimo giovanotto. E moglie, invece, di Simone Tiribocchi, ex calciatore.

E cosa abbiamo da dirvi, invece, sulla sua trasformazione? Beh, assolutamente nulla! Se da giovanissima Gloria Zanin era bellissima. Adesso lo è ancora di più. Dateci un po’ un’occhiata “da vicino”:

Diteci la verità: abbiamo o no ragione?