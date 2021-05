Tra il 1987 e il 1990 ha interpretato il personaggio di Caroline Spencer in Beautiful: com’è la vita di Joanna Johnson oggi.

Intrighi, passioni, amori, inganni, segreti: gli ingredienti della storica soap opera americana Beautiful li conosciamo da quando nel lontano 1990 è arrivata sui nostri schermi, inizialmente su Rai Due. In patria però, andò in onda per la prima volta nel 1987 e negli anni è stata trasmessa in ben 100 Paesi.

Leggi anche—->>Era la perfida Valerie Malone in Beverly Hills: com’è cambiata la vita di Tiffani Amber Thiessen

In quasi trent’anni il cast ha dovuto inevitabilmente subire delle modifiche, ma non di rado alcuni personaggi non sono scomparsi completamente dalla scena bensì sono stati sostituiti da altri attori. Emblematici i casi di Thorne Forrester e Caroline Spencer, interpretati da altri attori o fatti tornare nelle vesti di gemelli.

Ricorderete tutti la primissima Caroline, moglie di Ridge: l’attrice Joanna Johnson lavorò nella serie dal 1987 al 1990 per poi tornare sul set nel 1991 col ruolo della sorella gemella Karen. Vi resterà fino al 1994 per poi tornare nel 2001 di nuovo nei panni di Caroline e successivamente ancora in quelli di Karen. Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto l’attrice che prestò il suo volto allo storico personaggio: scopriamo insieme cosa fa oggi Joanna Johnson.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Joanna Johnson, carriera e vita privata dell’attrice che per prima interpretò Caroline

Nata a Phoenix il 31 dicembre 1961, Joanna si laurea nel 1983 alla University of Southern California in letteratura inglese. Raggiunge la fama entrando a far parte del cast della celebre soap, ma nel frattempo lavora anche come sceneggiatrice e produttrice di serie televisive. Dal 2003 al 2006 ha prodotto, ad esempio, la sitcom Hope & Faith. Negli ultimi anni, invece, ha collaborato alle serie Make It or Break It – Giovani campionesse, Fairly Legal e Emily Owens, M.D.

Leggi anche—->>E’ stato il mitico Mitch nella famosa serie Baywatch: com’è diventato oggi l’attore, a distanza di 20 anni

Riguardo alla sua vita privata, Joanna nel 2012 fece coming out in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Guide: ha dichiarato la sua omosessualità e di aver adottato due bambini insieme alla compagna Michelle Agnew.

A Vanity Fair anni fa aveva raccontato che all’inizio ebbe paura di rivelare il suo vero orientamento sessuale e di aver avuto relazioni sia con donne che con uomini. “Pensavo che, se si fosse saputo, non sarei più stata credibile e che mi avrebbero licenziato”, spiegò.