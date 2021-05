Attraverso una serie di Instagram Stories, Martina Miliddi ha ricordato l’ultimo giorno trascorso con il suo papà: parole struggenti.

Delle vere e proprie parole da brividi, quelle che qualche ora fa Martina Miliddi di Amici ha dedicato al suo papà. È stata una ballerina di questa ventesima edizione del talent di Maria De Filippi, questo lo sappiamo benissimo. Ed oltre a catturare l’attenzione su di sé per la sua bravura e il suo talento, la giovanissima sarda ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori anche per la sua emozionante storia. Martina ha perso il suo papà diversi anni fa. Ed è proprio a lui che, attraverso una serie di Instagram Stories, la giovane Miliddi ha voluto dedicare delle struggenti parole.

Proprio qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, Martina Miliddi di Amici ha voluto ricordare il suo dolce papà, al quale era legatissima ed affezionatissima. Ed ha, soprattutto, voluto ricordare l’ultimo giorno trascorso con lui poco prima della sua scomparsa. Dei messaggi davvero da brividi, vi assicuriamo. E che, soprattutto, sottolineano quanto l’amore che Martina provava per il suo papà era davvero immenso.

Amici, Martina ricorda il suo papà: il racconto dell’ultimo giorno trascorso insieme

“Era un sabato mattina, io non andavo a scuola quel giorno, ma tu eri a lavoro”, inizia proprio così la struggente lettera che Martina Miliddi di Amici ha voluto scrivere per il suo papà, ricordando l’ultimo giorno trascorso insieme poco prima della sua precoce scomparsa. In questi messaggi, vi assicuriamo, la ballerina sarda descrive tutto minuziosamente. Raccontando, quindi, le loro ultime parole. E, soprattutto, la sua speranza di vedere il papà ritornare dal lavoro.

“Ti ho aspettato. L’ho fatto tutto il giorno. E tu non sei mai tornato”, ha continuato a dire Martina. Sottolineando quanto vorrebbe che lui potesse vederla adesso. “Vorrei che vedessi la ballerina che sono diventata adesso”, ha detto ancora.

Da come si può chiaramente leggere, quindi, la lettera che Martina Miliddi ha dedicato al suo papà è davvero struggente. E le parole utilizzate sono davvero da brividi. Cosa ne pensate?