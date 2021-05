Mediaset, l’addio che nessuno vorrebbe dare: lacrime in studio

E’ arrivato l’addio a Mediaset, che ha spiazzato letteralmente tutti: emozione e lacrime in studio.

Una notizia che nessuno si aspettava, e che ha certamente sorpreso tutti. Nella puntata di ieri, di Verissimo, il seguitissimo programma condotto da Silvia Toffanin, abbiamo avuto modo di seguire le varie interviste in replica, che ci hanno emozionato ancora una volta. Ogni appuntamento accompagna per un paio di ore gli italiani, per trascorrere insieme, un pomeriggio diverso dal solito.

Ma proprio ieri, è stata mandata in onda un’intervista inedita, che ha letteralmente spiazzato tutti. A Verissimo sono giunte in studio le veline di Striscia la notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che hanno fatto un annuncio importantissimo.

Mediaset, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, l’hanno annunciato in diretta: nessuno se l’aspettava

Ieri, sabato 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, dove, con Silvia Toffanin, abbiamo ripercorso le varie interviste, già trasmesse negli appuntamenti precedenti. Ma a colpire maggiormente l’attenzione dei telespettatori, è stata un’intervista inedita mandata in onda per la prima volta.

Protagoniste di questo momento, le veline di Striscia La Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che si sono lasciate andare alle forti emozioni e a momenti di grossi sorrisi. Ma proprio nella puntata di ieri hanno spiazzato letteralmente tutti con un annuncio arrivato improvvisamente, e che nessuno certamente si aspettava. A quanto pare, le veline daranno il loro addio quest’anno a Striscia la notizia, e non saranno presenti nella prossima stagione.

“Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record, e anche le prime veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne”, ha chiarito Mikaela, mentre Shaila ha espresso una grande consapevolezza, aver raggiunto grandi soddisfazioni: “Si chiude un cerchio speciale, aver raggiunto grandi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci. Ora diventiamo più grandi“.