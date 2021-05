È stata Miss Italia nel 2007, com’è diventata oggi Sivlia Battisti? Le sue foto vi lasceranno di stucco.

Miss Italia è il concorso di bellezza più amato del nostro Paese. Ma ricordate proprio tutte le vincitrici della prestigiosa fascia di più bella di Italia? A trionfare, nell’edizione del 2007, fu la diciottenne Silvia Battisti. Nata a Verona nel 1989, si presentò come modella e pallavolista, incantando tutti con la sua bellezza. Ma siete curiosi di vedere com’è diventata oggi Silvia? Sono passati circa 15 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, nell’edizione condotta da Mike Bongiorno e Loretta Goggi. Diamo un’occhiata ad alcuni scatti postati su Instagram, vi stupiranno!

Silvia Battisti è stata eletta Miss Italia nel 2007, nella 68esima edizione del famoso concorso di bellezza, condotta a Mike Bongiorno e Loretta Goggi. In finalissima, la diciottenne riuscì a battere Sabrina Passante e Serena Capponi. Una serata unica per la modella veronese, che ancora oggi ricorda quei momenti con grandissima emozione. Sui suoi profili social, l’ex Miss Italia ha condiviso spesso momenti, ricordi e scatti della magica avventura nel concorso di bellezza. Ma siete curiosi di vedere com’è diventata adesso la bellissima Silvia, oggi 32enne? Ecco alcuni scatti pubblicati qualche mese fa proprio da lei sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da silvia battisti (@silvia_battisti_official)

Eh si, sembra proprio che il tempo si sia fermato per la bellissima Silvia! Nonostante siano passati circa 15 anni, la modella, che oggi ha 32 anni, è praticamente identica a quando l’abbiamo vista trionfare nel noto concorso di bellezza. Bella come non mai:

E voi, ricordate il momento dell’incoronazione di Silvia? L’ultima sua apparizione in tv risale al 2011, quando l’abbiamo vista a una delle serate di Miss Italia di quell’anno. E a voi quale tra le vincitrici di Miss Italia vi è rimasta particolarmente nel cuore?