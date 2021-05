Pierpaolo Pretelli pubblica una foto in costume in spiagga e infiamma i social: avete visto il commento di Giulia Salemi?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia inizialmente aveva stretto un rapporto ‘speciale’ con Elisabetta Gregoraci, ma in seguito è capitolato tra le braccia della Salemi.Tra loro, in modo molto graduale, è iniziata una bellissima storia d’amore. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, la relazione sembra procedere a gonfie vele. I due sono in ‘luna di miele’ a Samanà, nella Repubblica Domenicana.

Pierpaolo Pretelli, foto in costume: il commento di Giulia

Pierpaolo e Giulia sono in luna di miele a Samanà, nella Repubblica Domenica. La coppia ovviamente sta documentando il loro primo viaggio sui social con foto al mare o in palestra. Nelle ultime ore, l’ex velino di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto in costume su Instagram infiammando il popolare social network. Lo scatto ha ricevuto infatti migliaia di like e tra i commenti molte donne hanno rivolto complimenti all’ex gieffino.

Tra tutti i commenti ricevuti da Pretelli, però, spunta anche quello della fidanzata. Giulia ha infatti scritto: “Che brava fotografa“, lasciando intendere che la foto sia stata scattata proprio da lei. Pierpaolo, però, ha voluto ironizzare, scrivendo: “Amore tu stavi nell’altra isola“.

Il commento di Pierpaolo ha fatto sorridere sia Giulia che molti utenti del popolare social network. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. Giulia e Pierpaolo potrebbero pensare anche di mettere su famiglia. Ricordiamo che l’ex velino di Striscia la Notizia ha già un figlio, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Tutti però sognano un figlio con la modella italo-persiana.