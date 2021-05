Avete mia visto la casa di Benedetta Parodi? Il ‘dettaglio’ non sfugge, l’hanno notato tutti!

Siamo tutti o quasi, avvezzi a condividere scatti, storie, e dirette, sui nostri canali social, che fanno parte della nostra vita, anzi, quasi non riusciamo a farne a meno. E ovviamente, questa abitudine ha coinvolto maggiormente i personaggi del mondo dello spettacolo. I Vip condividono con i propri follower molti momenti che appartengono alla loro quotidianità.

E ovviamente, gli utenti, non mancano di lasciare commenti in basso ai post pubblicati, o sono soliti rispondere ai video e alle dirette, partecipando alla ‘vita’ dei vip, quella mostrata sui social, e soprattutto, sono proprio gli utenti a notare spesso particolari che per alcuni sarebbe difficile notare. Tra i più amati personaggi della televisione, spicca certamente Benedetta Parodi, molti attiva sul web. Sono numerose le storie che riporta su instagram, parlando a tutti coloro che la seguono. E proprio nelle ultime ore, mostrandosi in alcune storie, un ‘dettaglio’ non è sfuggito.

Benedetta Parodi, avete mai visto la sua casa? Il ‘dettaglio’ non è sfuggito

Benedetta Parodi, sappiamo, è molto attiva sui social, come lo sono i personaggi del mondo dello spettacolo, ma un po’ tutti, diciamo la verità. Come vi abbiamo poco fa riportato, la conduttrice, si è mostrata nelle ultime storie condivise sui social, in un momento particolare.

Lei intenta a preparare da mangiare, infatti, Benedetta ha salutato i suoi follower, raccontando di preparare delle crepes. Ma mentre parlava, nel video, si intravedono alcuni spazi della sua casa, con ‘dettagli’ che non potevano non essere notati.

Come potete osservare in alto, si vedono sullo sfondo numerosi elettrodomestici, su un mobiletto, con vari utensili, e quadri in alto molto belli e particolari.

Inoltre, possiamo vedere il colore delle pareti che, sembrerebbe essere per alcuni tratti di un arancione acceso, e alcuni lati di bianco. E’ davvero una splendida casa, non trovate? Soprattutto, a colpire, è il grande fornimento di elettrodomestici.