L’amatissima vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, rivela un dettaglio inedito risalente a quando si trovava in casetta: pazzesco!

Amici 20 continua a far parlare di sé: l’edizione terminata a metà maggio ha regalato ai suoi protagonisti tanto successo e una strada già avviata nel mondo dello spettacolo. Giulia Stabile, che ha battuto un record fenomenale essendo la prima ballerina a vincere il programma in vent’anni, continua ad essere seguitissima e molto amata da coloro che l’hanno sostenuta ed apprezzata durante il suo percorso nel talent.

Bravissima, dolce e simpatica, Giulia dimostra giorno per giorno di avere anche un gran carattere per come reagisce alle critiche ingiuste che subisce quotidianamente. Il suo passato segnato dal bullismo, non ha scalfito la sua forza e questo è un bellissimo esempio per tutti. Ora che è uscita dalla scuola più famosa d’Italia, Giulia ha mostrato un particolare inedito: riguarda ciò che accadeva in casetta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Amici, Giulia Stabile: “Grazie mille”, succedeva in casetta

Ai suoi migliaia di follower Giulia ha mostrato in queste ore un dettaglio inedito sul periodo trascorso in casetta insieme agli altri ragazzi. Lo ha fatto tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: un foto delle decine e decine di lettere e regali ricevuti dai fan mentre era allieva della scuola. “Ho letto le vostre letterine e visto i vostri disegni e regali. Grazie mille a tutti veramente, siete stati e siete stupendi”, si legge a corredo dell’immagine.

Non stupisce in verità la quantità di pensieri che i fan le hanno dedicato: Giulia è stata amatissima fin dall’inizio e alla fine ha dimostrato di potercela fare nonostante le critiche. Una vera forza della natura, che merita sicuramente tutto l’amore del pubblico.

Visto quanto affetto per la bravissima Giulia?