Avanti Un altro! Pure di sera, è successo davanti a tutti: Paolo Bonolis non si trattiene.

Ieri sera, domenica 31 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, che ha tenuti incollati davanti alla televisione gli italiani. Lo show televisivo, dato l’immenso seguito nel tardo pomeriggio, è arrivato anche in prima serata. Proprio nell’appuntamento appena terminato, non sono mancati i ‘colpi di scena’, ma ci sono stati anche attimi di timore.

Infatti, c’è stato un momento di paura, dovuto a un brutto incidente; un uomo, tra i protagonisti della puntata, ha preso in braccio una donna chiusa nell’ampolla, ma, forse, è scivolato, cadendo a terra insieme alla donna che ha avuto la peggio. Paolo Bonolis ha deciso di andare in pubblicità, dopo l’accaduto, e quando sono tornati in diretta, ha comunicato che la signora stava bene. Ma c’è stato un altro particolare momento che non poteva non colpire, protagonista proprio il conduttore con Luca Laurenti: avete visto cos’è successo?

Avanti Un altro! Pure di Sera, è accaduto in diretta: Paolo Bonolis non si trattiene

Avanti un altro! Pure di sera ha avuto in queste settimane un successo incredibile, il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti ha avuto un enorme seguito, tanto da decidere di essere mandato in onda anche in prima serata, la domenica. Nella puntata appena conclusasi non sono mancate le sorprese, e le risate hanno accompagnato lo show.

Un momento particolare ha visto protagonista proprio Bonolis, insieme a Laurenti. Quest’ultimo, mentre era intento a porre la domanda alla concorrente presente, ha più volte sbagliato, confondendosi con le parole. Il tutto ha portato alla grossa risata dei presenti, ma Paolo Bonolis non si è trattenuto, mostrando la sua confusione, e con uno sguardo visibilmente ‘spiazzato‘.

Ovviamente, si è trattato di un momento di forte ironia, un siparietto molto divertente, che ha fatto ridere tutto il pubblico in studio, e siamo certi, anche gli spettatori da casa. Paolo Bonolis e Luca Laurenti formano una coppia artistica amatissima!