Fabio Fazio sarà riconfermato a Che tempo che fa? Il conduttore l’ha detto in diretta: le sue parole.

Domenica 30 maggio c’è stata la nuova puntata di Che tempo che fa, la trasmissione è andata in onda con il suo ultimo appuntamento. Si tratta di un programma televisivo di genere varietà e talk show, trasmesso su Rai 3, e che vede la conduzione di Fabio Fazio. La stagione è appena terminata e si pensa già alla prossima edizione, e molti si chiedono se anche l’anno prossimo, avremo la possibilità di vedere proprio il conduttore al timone di Che tempo che fa.

Fazio, durante la diretta di ieri, ha spiegato cosa accadrà nei prossimi mesi, ovvero se sarà riconfermato o meno, quindi ha parlato del suo futuro professionale in Rai. Vediamo insieme cos’ha detto il presentatore nel corso dell’ultima puntata.

Che tempo che fa, Fabio Fazio riconfermato nella prossima edizione? Il conduttore lo svela in diretta

L’ultima puntata di Che tempo che fa è andata in onda ieri, domenica 31 maggio; al timone del programma l’amatissimo Fabio Fazio, e con lui, in ogni puntata, Luciana Littizzetto, e numerosi altri ospiti. Infatti, in ogni appuntamento, sono stati presenti, o anche in collegamento, importanti ospiti e anche star internazionali.

Ma la domanda che tutti si chiedono, vista la chiusura del programma, è: ci sarà Fabio Fazio nella prossima edizione? Il conduttore, in diretta, proprio ieri, domenica 30 maggio, l’ha svelato. A quanto pare, Che tempo che fa sarà riconfermato anche l’anno prossimo su Rai3, e ovviamente, al timone ci sarà proprio, Fazio.

Infatti, il conduttore, mentre era alle prese con la chiusura del collegamento con il direttore del quotidiano La Stampa, Massimo Giannini, l’ha rivelato: “Il direttore di Rai 3 ha intenzione di riproporre il programma in autunno, quindi lo ha confermato”. Ebbene, non ci sono più dubbi, Fazio, sarà anche l’anno prossimo, con la nuova edizione di Che tempo che fa, il conduttore del talk televisivo.