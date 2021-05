Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, è successo nelle ultime ore: il messaggio sui social emoziona tutti.

Dayane Mello è stata colpita dalla tragica morte della mamma, scomparsa a causa di un tumore. La donna l’ha riportato sui social, e subito sono arrivati per lei, migliaia di messaggi dai suoi follower, e da molti suoi amici e colleghi. Un difficile momento per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, durante la permanenza nel programma, era stata colpita dalla scomparsa di suo fratello Lucas.

E proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, ha stretto un forte rapporto con Rosalinda Cannavò. Un’amicizia che, nonostante gli alti e i bassi, è proseguita anche fuori. Proprio nelle ultime ore, fra le due c’è stato un incontro particolare, e la modella ha voluto manifestare il tutto sui social.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: il messaggio sui social emoziona

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è fatta amare ed apprezzare per la sua forte personalità; la modella ha sempre prontamente manifestato il suo parere, spesso scontrandosi con gli altri concorrenti. Qui, come abbiamo già raccontato, e com’è noto, Dayane ha stretto una forte amicizia con Rosalinda Cannavò.

Amicizia che sembra essere proseguita anche fuori. Infatti, le due ex concorrenti sono apparse insieme, e la Mello ha voluto riportare un messaggio per l’attrice, con una dedica che lascia tutti senza parole. “Ho raccontato del mio progetto, è stata la prima che ha abbracciato le mie idee, è sempre stata con me nei momenti di dolore.. la nostra amicizia, il nostro amore… quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre”

Bellissime parole queste scritte da Dayane, per Rosalinda, che hanno emozionato decisamente tutti, e numerosi sono arrivati i commenti in basso al post. La modella, infatti, ha reso partecipe l’attrice del suo progetto, ed insieme sono apparse per lo shooting del brand.