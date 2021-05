Tra il 2004 e il 2007 “Ned – Scuola di sopravvivenza” era una sit-com amatissima: sapete com’è diventato oggi il simpaticissimo protagonista, Devon Werkheiser?

Il dolce e simpaticissimo protagonista di “Ned – Scuola di sopravvivenza” ci accompagnava giorno dopo giorno nelle difficoltà, nei problemi, nelle gioie e nei dolori dei giorni di scuola. Una sit-com divertentissima che, con leggerezza, affrontava temi importanti e comuni a molti giovani adolescenti. A interpretare “Ned” c’era il talentuoso Devon Werkheiser: sapete com’è diventato oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli della sua carriera e com’è cambiato nel corso degli anni!

Leggi anche: Ha interpretato la bellissima Renesmee nella saga di Twilight: com’è diventata oggi la splendida Mackenzie Foy?

Devon Werkheiser: sapete com’è diventato oggi?

Classe 1991, originario di Johns Creek, non tutti sanno che l’affascinante attore ha origini italiane grazie alla nonna. Esordisce al cinema quando ha solo undici anni al fianco di Mel Gibson nel film “We Were Soldiers”. A consacrarlo al successo è però il ruolo di protagonista in “Ned – Scuola di sopravvivenza” di cui è il protagonista assoluto.

Non solo attore, è anche un talentuoso cantante e ha inciso un numero incredibile di brani e cover. Dal punto di vista attoriale ha continuato a recitare, prendendo parte a moltissime serie tv di grande successo. “Criminal Minds”, “2 Broke girls”, “Major Crimes”. Si è anche cimentato nel ruolo di doppiatore. Seguitissimo sui social, vanta un profilo Instagram che conta oltre trecento trenta mila follower. Se siete curiosi di scoprire com’è cambiato l’attore dai tempi di “Ned – Scuola di sopravvivenza” abbiamo uno scatto incredibile per voi. Tratto proprio dal profilo social dell’attore. Pronti a restare senza parole? Guardate qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Devon Werkheiser (@devonwerkharder)

Fascino da vendere e stesso sguardo magnetico, Devon Wekheiser è senza dubbio cresciuto, ma il suo viso ricorda ancora il simpaticissimo adolescente che abbiamo conosciuto. Forse non tutti lo sanno, ma nella stessa sit-com recitava anche un’altra attrice che ha raggiunto un grande successo. Parliamo di Lindsey Shaw che molti ricorderanno come la “Paige” di Pretty Little Liars. Lo avevate mai notato?