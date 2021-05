Isola dei Famosi, è successo tutto in diretta: nessuno se l’aspettava, Ilary Blasi è intervenuta dopo le urla. Ecco cosa è accaduto.

Questa sera di lunedì 31 maggio è in corso la semifinale de l’Isola dei Famosi. In diretta su Canale 5 l’attesissima puntata che precede la finale sta già regalando tantissimi colpi di scena e sorprese. Dopo l’eliminazione di Isolde Kostner che ha ‘lottato’ al televoto contro Matteo, è arrivato l’annuncio del terzo finalista. I naufraghi si sono scontrati in una prova di resistenza: a vincere è stato Awed! Il giovane napoletano ha così conquistato un posto in finale: è lui il terzo finalista, insieme ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Al momento dell’annuncio, la reazione di Valentina Persia è stata del tutto inaspettata. Ecco cosa è successo in diretta.

Isola dei Famosi, ‘Ma chi è che urla?’: reazione inaspettata, è successo in diretta

Una nuova puntata de l’Isola dei Famosi sta regalando tante sorprese, intrattenimento e colpi di scena! Dopo una dura prova di resistenza, ad aggiudicarsi il titolo di finalista è Awed! Il naufrago napoletano vola così all’ultima puntata insieme a Ignazio Moser e Andrea Cerioli! Al momento della ‘proclamazione’, si sono sentite delle forti urla in studio! Ilary Blasi è stata così costretta ad intervenire: “Ma chi è che urla??”.

A lanciare urla di gioia è stata Valentina Persia la quale ha abbracciato forte il suo compagno di avventura in lacrime: la loro è una grande amicizia e così Valentina non è riuscita a trattenersi. La gioia per il suo amico e naufrago è stata troppa! Una reazione che nessuno si aspettava.

Ilary Blasi, dopo l’annuncio per Awed ha dovuto però metterlo avanti ad una scelta: “L’Isola è giusta ma anche severa. Per una gara vinta, chiede in cambio una scelta. Devi condannare al televoto per l’eliminazione uno dei tre compagni che hai vicino. Chi vuoi mandare al televoto?”. Awed ha scelto di mandare al televoto Miryea.