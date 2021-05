Spavento in studio nel corso della puntata di Domenica In del 30 Maggio: l’imprevisto è accaduto in diretta, cos’è successo esattamente.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda anche ieri 30 Maggio. In diretta dallo studio televisivo di Roma e qualche ora prima dell’inizio della nuova edizione de Lo Zecchino d’oro, la splendida Mara Venier è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile. E il motivo lo conosciamo tutti. Oltre a trattare di argomenti legati all’emergenza Coronavirus e al proseguo della campagna vaccinale, la padrona di casa ha accolto nel suo studio grandissimi ospiti. A partire da Cristiana Ciacci, figlia dello straordinario Little Tony. Fino ad Anna Tatangelo, che si è lasciata andare ad una rivelazione sul suo passato, e Micaela Ramazzotti.

Nel corso della trentanovesima diretta di Domenica In, quindi, non è mancato proprio nulla. A partire da rivelazioni inedito fino a momenti di puro divertimento, la puntata di Domenica 30 Maggio è stata stellare. Non sono mancati nemmeno gli “imprevisti”, sapete? Proprio nel corso della diretta, tutti i presenti in studio si sono presi uno bello spavento. Perché? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Domenica In, spavento in studio: cos’è successo

Quella con Cristiana Ciacci a Domenica In, diciamoci la verità, è stata un’intervista piuttosto emozionante. Con l’intento di ricordare una delle personalità più grandi della musica italiana, la padrona di casa ha chiamato in causa non soltanto la figlia di Little Tony, ma anche alcuni dei suoi più grandi amici. A partire, quindi, da Bobby Solo e Pupo, presenti in studio. Fino a Rita Pavone, Al Bano e tanti altri.

È proprio durante questo magnifico spazio dedicato alla voce di “Cuore Matto” che è accaduto un vero e proprio imprevisto in studio. Prima di mandare in onda un filmato che racchiudeva tutta la straordinarietà di Little Tony, nello studio televisivo si è sentito un boato fortissimo. Come se, insomma, qualcosa fosse caduto. Infatti, la padrona di casa ha detto con la sua solita ironia: “È caduto qualcuno? Mandiamo un filmato e ditemi se sono vivi. Che è successo?”.

Un grosso spavento, da come si può chiaramente comprendere. Ma, diciamoci la verità, è proprio questo il bella della diretta. Siete d’accordo?