Elettra Lamborghini pronta a tornare con una novità grandiosa: l’annuncio sul suo profilo Instagram, cosa bolle in pentola?

L’aveva anticipato giorni fa sul suo seguitissimo account Instagram: Elettra Lamborghini aveva spoilerato il suo ritorno sulla scena musicale e si trattava solo di attendere un po’ per scoprire cosa stesse preparando la bella ereditiera.

Sappiamo che in questo periodo Elettra è stata impegnata come opinionista de L’Isola dei Famosi e che lo sarà ancora fino all’ultima puntata di questa edizione. Ciò però non l’ha certo allontanata dal suo grande amore, cioè la musica. Nel post pubblicato giorni fa aveva scritto “I’m back”, facendo intendere chiaramente che di lì a poco avrebbe stupito tutti con un nuovo album.

Nelle scorse ore però, la Lamborghini ha fatto un annuncio davvero clamoroso: si tratta di qualcosa che avverrà il 4 giugno, quindi manca davvero pochissimo!

Elettra Lamborghini, clamorosa novità in arrivo: l’annuncio è di poco fa

La simpatica opinionista ha postato una foto dove appare vestita in stile cowboy, con tanto di pistola in mano, e un annuncio che riempie di gioia i fan. In pratica, il prossimo 4 giugno, quindi davvero a breve, uscirà il suo nuovo singolo, intitolato per l’appunto “Pistolero”! Una pioggia di like e commenti anche da parte di colleghi ed altri personaggi noti hanno inondato il post.

Un annuncio che desta molta curiosità: finora Elettra ha pubblicato brani di enorme successo, diventati vere e proprie hit, quindi non è difficile immaginare che anche stavolta si tratterà di una vera e propria bomba! Dopo “Pem Pem” o “Musica e il resto scompare” con cui partecipò l’anno scorso al Festival di Sanremo, siamo certi che Elettra non ci deluderà.

D’altronde, l’ha annunciato lei stessa: “Tenetevi forti” ha scritto su Instagram e noi le crediamo!