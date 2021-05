Emma Marrone ha letteralmente fatto esplodere di gioia i fan: ha lanciato un annuncio davvero incredibile! Ecco cosa ha pubblicato poco fa sui social.

La celebre salentina è una delle artisti più famose della musica italiana. Emma Marrone è salita alla ribalta conquistando il primo posto della nona edizione di Amici di Maria de Filippi. Da lì a poco è diventata seguita e amata in tutta Italia: nel corso della sua carriera conta numerosi riconoscimenti! La sua voce è una delle più ascoltate nel nostro Paese. Emma è nata a Firenze ma è cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce, paese d’origine dei genitori. La passione per la musica le è stata trasmessa dal papà: era piccolissima quando ha iniziato a cantare! Oggi, la cantante è felice di annunciare una collaborazione artistica che la rende davvero fiera ed orgogliosa. Ecco cosa ha pubblicato sui social!

Emma Marrone fa esplodere di gioia i fan: “Attenzione”, l’annuncio appena arrivato

Emma Marrone questa sera di lunedì 31 maggio ha lanciato una notizia bomba che ha fatto letteralmente esplodere di gioia i suoi fan! Con un post su Instagram ha annunciato che tra pochi giorni uscirà il suo nuovo singolo: non canterà sola, ad accompagnare la sua magnifica voce la grande Loredana Bertè!

Volete i dettagli? Ecco cosa ha scritto Emma su Instagram: “ATTENZIONE: Questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia,la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè, la mia mamma rock!!! CHE SOGNO INCREDIBILE. Fuori il 4 giugno ovunque!”.

Pieno di like e commenti dopo pochi minuti la pubblicazione: i fan non vedono l’ora di ascoltare questo brano che presto ascolteremo, senza dubbio, in tutte le radio!