A partire da oggi, su Canale 5 andrà in “Mr wrong”, chi è la bellissima attrice che interpreta Ezgi: età, Instagram, fidanzato e studi.

Siete pronti ad una nuova avventura in compagnia di Can Yaman? Dopo il finale travolgente e super romantico di Daydreamer, l’attore turco sarà la colonna portante di un altro successo. E, badate bene, non sarà affatto da solo! A rendere spietato il clamore di “Mr Wrong”, perché è proprio di questa nuovissima serie televisiva turca che stiamo parlando, ci saranno anche tantissimi altri straordinari attori. Tra questi, è davvero impossibile non fare menzione a lei: Ozge Gurel. Sarà proprio lei che, insieme al bel Can Yaman, sarà una delle protagoniste indiscusse.

In “Mr Wrong”, quindi, Ozge Gurel veste i panni della bellissima Ezgi? Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. A partire dalla sua età fino alla sua vita privata e studi, scopriremo tutto quello che occorre sapere su di lei.

Chi è Ozge Gurel, Ezgi in Mr Wrong: età, studi e carriera

Siete pronti ad un fantastico viaggio con Mr Wrong e i suoi interpreti? Benissimo: neanche noi non vediamo l’ora. In attesa, però, di poterci gustare la sua prima puntata, scopriamo qualche cosa in più sui suoi personaggi. Su Can Yaman, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Attualmente in compagnia di Diletta Leotta, non c’è nulla che non sappiamo su di lui. Stesso discorso per Ozge Gurel, la bellissima e giovanissima Ezgi nella serie televisiva. Su di lei, infatti, cosa occorre sapere?

Ozge Gurel è nata ad Istanbul il 5 Febbraio del 1987. Affezionatissima alla sua famiglia, composta da due splendide genitori e due sorelle, la giovanissima Gurel è un’attrice famosissima ed amatissima. Questa strada, c’è da ammetterlo, Ozge l’ha intrapresa sin da subito. Dopo aver ultimato i suoi studi liceali ed aver iniziato Commercio Internazionale, la ragazza ha deciso di abbandonarli per dedicarsi alla sua passione: la recitazione! E, dati i risultati, possiamo dire che ha fatto più che bene.

Il successo, infatti, arriva esattamente nel 2015. Quando, davvero giovanissima, prende parte alla serie turca “Cherry Season-le stagioni del cuore”, sempre con Can Yaman. E, nel 2017, in “Bitter Swett-ingredienti d’amore”.

Fidanzato e come si sono conosciuti

Seppure molto riservata, Ozge Gurel è fidanzata. E, sul suo canale Instagram ufficiale, sono diversi gli scatti che la ritraggono in dolce compagnia. Il suo volto non vi risulta nuovo? Avete ragione: anche lui è un attore. E, da quanto si apprende dal web, i due piccioncini si sono conosciuti proprio sul set di Cherry Season.

Noi non vediamo l’ora di vederla nei panni di Ezgi. Voi?