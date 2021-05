Fedez, arriva un annuncio incredibile: “Non so se siete pronti”, la splendida notizia è arrivata attraverso i social.

Tenetevi forte perché quella che ha appena annunciato Fedez è davvero una notizia ‘bomba’. L’11 giugno 2021 uscirà il nuovo singolo del rapper, in collaborazione con due grandissimi artisti della nostra musica. Di chi si tratta? Nessuno potrebbe mai immaginarlo! “Non so se siete pronti a quello che vi dirò fra poco”, ha scritto Fedez in una storia su Instagram, poco prima di lanciare la notizia. Curiosi di scoprire da chi sarà formato questo trio assolutamente inedito? Vi sveliamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Fedez, annuncio incredibile: l’11 giugno esce Mille, il nuovo singolo con Achille Lauro e Orietta Berti

Si chiama Mille ed è il nuovo singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti! Proprio così, i tre artisti, così diversi tra loro, si uniscono in una collaborazione che senza dubbio lascerà il segno. Il singolo uscirà tra qualche giorno, esattamente l’11 giugno. L’annuncio ha letteralmente mandato in visibilio i fan dei tre cantanti, che non vedono l’ora di ascoltare il pezzo.

La voce di una possibile collaborazione tra Fedez e la Berti era stata lanciata proprio dal rapper, che ne aveva parlato durante una puntata di Che Tempo che fa, dove era ospite con Francesca Michielin. E quella che era soltanto un’idea è diventata realtà, con l’aggiunta dell’iconico Achille Lauro: cosa nascerà dalla collaborazione dei tre artisti?

Il post di Fedez è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan e personaggi noti. Non poteva mancare quello della moglie, Chiara Ferragni, che scrive: “Io vi amo! Sono vostra!”:

L’annuncio è apparso anche sui social di Achille Lauro e Orietta Berti, e il risultato è stato lo stesso: una valanga di commenti e reazione positive da parte dei fan, che non hanno trattenuto l’entusiasmo. A questo punto, non ci resta che attendere qualche giorno per poter finalmente vedere questo inedito trio all’azione insieme. E voi, siete impazienti di ascoltare Mille?