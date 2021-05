A distanza di una settimana dalla strage della funivia Mottarone, la moglie di Mike Bongiorno si è lasciata andare ad una rivelazione choc.

Era esattamente Domenica 23 Maggio quando, in tarda mattinata, si è consumata una vera e propria tragedia. La funivia che collega Stresa con il Mottarone, la montagna che sovrasta il Lago Maggiore, è precipitata. Determinando, quindi, la morte di ben 14 persone. Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che ancora adesso, a distanza di giorni, continua ad essere al centro dell’attenzione di tutti. Si poteva evitare una tragedia del genere? Questo non lo sappiamo! Fatto sta che, proprio nelle scorse ore, coloro che sono stati considerati colpevoli, sono stati scagionati.

A distanza di poco più di una settimana dall’immane tragedia, è arrivata anche la testimonianza choc di Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno. Nel corso di una sua intervista a La Repubblica, la donna si è lasciata andare ad una confessione davvero clamorosa. Di che cosa parliamo? Da quanto si apprende, sembrerebbe che suo figlio Michele era presente anche lui sul luogo poco prima che accadesse la tragedia. Scopriamo le sue parole!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Tragedia Funivia Mottarone, la moglie di Mike Bongiorno: “Mio figlio era lì”

È proprio nel corso della sua intervista a Le Repubblica che Daniela Zuccoli, la vedova di Mike Bongiorno, oltre a parlare della sua storia d’amore con il conduttore televisivo e dei suoi ultimi giorni di vita, si è anche lasciata andare ad una vera e propria rivelazione choc. Esattamente otto giorno, come dicevamo precedentemente, è accaduto la tragedia alla funivia Mottarone. Ecco. È proprio in merito a questo che la donna ha detto: “Mio figlio ha preso la funivia di Stresa mezz’ora prima che precipitasse”. Insomma, una rivelazione davvero da brividi, c’è da ammetterlo!

“Non posso non pensare che Mike lo abbiamo custodito”, ha continuato a dire Daniela Zuccoli. Spiegando, quindi, che suo figlio Michele si era recato sulla montagna per ripercorrerla in discesa con la mountain bike.

Insomma, una rivelazione davvero da brividi. Cosa ne pensate?