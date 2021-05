Hande Erçel è Eda in Love is in the air: età, carriera e Instagram dell’attrice turca, protagonista della nuova serie di Canale 5.

È un giorno di grandi novità per i telespettatori di Canale 5! Con il consueto stop estivo di Uomini e Donne, sono arrivate due nuove soap direttamente dalla Turchia. Si tratta di Mr Wrong, con l’amatissima coppia formata da Can Yaman e Ozge Gurel, e Love is in the air, con protagonisti del tutto sconosciuti al pubblico italiano. Oggi vi parliamo di lei, Eda, la dolce protagonista della soap, interpretata dalla bellissima Hande Erçel. Per voi tutto quello che abbiamo scoperto sulla giovane attrice turca e uno sguardo alle sue foto di Instagram: vi lasceranno senza parole!

Hande Erçel è Eda in Love is in the air: tutto quello che c’è da sapere sulla splendida attrice

Pronti per emozionarvi con una nuova storia d’amore? Dopo la fine di Daydreamer con un dolcissimo colpo di scena, su Canale 5 sono arrivate due nuove soap opera, tutte da vivere. Una di queste è Love is in the air, dove la protagonista è la bellissima attrice turca Hande Erçel. Nata a Badirma il 24 novembre del 1993, l’attrice è la sorella della designer e attrice Gamze Erçel e frequenta l’Università di belle arti di Mimar-Sinan. È nota per le sue interpretazioni in diverse serie televisive turche, tra cui questa che è appena iniziata nel nostro Paese. Una serie in cui interprete Eda, una ragazza di umili origini che sogna di diventare un architetto. Per conquistare una borsa di studio, la ragazza accetterà l’aiuto dell’affascinante Serkan Bolat, che però in cambio le chiederà di fingersi la sua fidanzata…

Una storia tutta da vivere, ricca di colpi di scena! Nel frattempo, però, che ne dite di dare uno sguardo ad alcuni scatti pubblicati dall’attrice sul suo seguitissimo profilo Instagram? Resterete senza parole con la sua bellezza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hande Erçel (@handemiyy)

Eh si, davvero incantevole! L’appuntamento con Love is in the air è per tutti i giorni, su Canale 5, alle ore 15 e 30!