Cambia tutto per i naufraghi de l’Isola dei Famosi: non appena iniziata la nuova puntata, l’inviato Massimiliano Rosolino e la conduttrice Ilary Blasi hanno fatto un annuncio!

L’Isola dei Famosi questa sera di lunedì 31 maggio annuncerà i finalisti! La prossima puntata sarà infatti proprio la finale: chi secondo voi riuscirà a conquistare il pubblico e vincere questa edizione del reality? Il toto nome è già partito: stasera i naufraghi proveranno a conquistare un posto nell’ultima puntata con prove e giochi. Se la settimana è stata tranquilla e senza digiuno, la prossima non sarà semplice. Non appena iniziata la nuova puntata, la conduttrice Ilary Blasi si è collegata con la palapa per salutare i naufraghi e dare loro un annuncio inaspettato: ha dato la parola subito a Massimiliano Rosolino. Sentite cosa ha annunciato l’inviato di questa edizione!

Isola dei Famosi, cambia tutto per i naufraghi: l’annuncio di Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino

E’ appena iniziata una nuova puntata de l’Isola dei Famosi, parliamo della semifinale! Non appena partita la diretta, è arrivato il primo colpo di scena. Dopo essersi collegata con la palapa, Ilary Blasi ha dato la parola a Massimiliano Rosolino, l’inviato del reality. “Ci sono grandi novità. Sono andato a mettere insieme il nostro gruppo di naufraghi per fargli liberare la spiaggia. Dopo una settimana tranquilla e serena, gli aspetta una settimana dura” ha annunciato Rosolino.

Ilary ha aggiunto: “Cari naufraghi, da oggi cambiate isola. Questa sarà una serata decisiva per voi, l’Isola vuole un ultimo sacrificio. Andrete in una nuova Isola dove dovrete ricominciare tutto da capo senza fuoco e con poco riso. Stasera incoroneremo anche i finalisti dell’edizione“.

Dovranno lottare con tutte le loro forze i naufraghi in quest’ultima settimana per conquistarsi un posto in finale: chi ce la farà?