A poche ore dalla puntata di stasera de L’Isola dei Famosi, la pagina ufficiale del reality annuncia la presenza di un ospite imperdibile!

Un altro appuntamento con L’Isola dei Famosi ci aspetta questa sera, lunedì 31 maggio su Canale 5: dopo Andrea Cerioli e Ignazio Moser, molto probabilmente sapremo chi andrà ad aggiungersi alla lista dei finalisti, conosceremo chi sarà l’eliminato tra Isolde Kostner e Matteo Diamante e certamente non mancheranno nuove discussioni e nuove emozioni.

Attese inoltre due ex concorrenti eliminate nelle precedenti puntate che finora non erano ancora comparse in studio: stiamo parlando di Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo. Insomma, un menù niente male! Quello che colpisce di più in assoluto è l’annuncio ufficiale, di pochi minuti fa, della presenza di un ospite davvero inaspettato. Siete pronti a scoprire di chi si tratta?

Isola dei Famosi stasera, chi ci sarà in studio? Non lo immaginereste mai

Come ogni puntata, Ilary Blasi e la sua frizzante squadra di opinionisti composta da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini ci regaleranno qualche ora di spensieratezza e risate. La conduttrice romana conquista tutti ogni settimana con la sua ironia e le sue gag strepitose: immancabili i suoi siparietti con Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, che ormai sono diventati un cult di questa edizione.

Stasera, secondo quanto annunciato dall’account ufficiale del reality, tra il pubblico siederà un ospite che nessuno si aspettava. Si tratta di Andrea Damante, incredibile vero? Eppure è proprio così: l’ex tronista sarà in studio. Al momento non è stato rivelato il motivo della sua presenza, ma lo sapremo certamente ad inizio puntata. Cosa potremmo aspettarci? Andrea avrà forse da dire qualcosa a qualcuno dei naufraghi? Staremo a vedere! Intanto il bel dj continua felice la sua storia con Elisa Visari, come testimoniano gli ultimi aggiornamenti della coppia sui social.

Non perdetevi l’appuntamento con L’Isola questa sera!