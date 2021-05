E’ morto l’amatissimo attore Joe Lara, in un gravissimo incidente aereo: la notizia è stata appena riportata.

Una notizia terribile è appena arrivata, che ha scosso il mondo intero, appena si è diffusa: Joe Lara è morto in un incidente aereo, mentre si trovava insieme a sua moglie e ad altre persone. A quanto pare, stando alle prime notizie, nessuno è sopravvissuto. Lo jet in cui era partito il volo era un Cessna C501, e sembrerebbe essere precipitato nel lago Percy Priest, nel Tennessee.

Come abbiamo riportato, le squadre di soccorso arrivate sul posto hanno spiegato che tra le persone presenti sullo jet, nessuno ce l’ha fatta, in seguito allo schianto. Purtroppo, una terribile notizia arrivata nelle ultime ore, ma sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto sabato 29 maggio.

Morto Joe Lara, in un incidente aereo: insieme a lui anche la moglie

Nelle ultime ore non si parla d’altro, la terribile notizia si è prontamente diffusa, anche se, l’accaduto sarebbe avvenuto il 29 maggio, ma solo poche ore fa è stata resa nota. Joe Lara, l’amatissimo attore, ci lascia in seguito ad un incidente aereo, con lui anche sua moglie è rimasta coinvolta nel tragico accaduto, ed altre cinque persone.

I soccorsi arrivati sul posto hanno spiegato che lo schianto ha provocato la morte di tutti i presenti sullo jet. Il dramma è avvenuto nel Tennessee, dove l’aereo è caduto nel lago Percy Priest. Purtroppo, l’attore ci lascia all’età di 58 anni. Lo ricorderemo, sicuramente, per essere stato Tarzan, nella famosissima serie tv degli anni ’90. Il ruolo di protagonista l’ha reso celebre in tutto il mondo, ma la sua carriera non si è fermata certamente al ruolo appena citato.

Infatti, Lara ha interpretato altri numerosi personaggi, come in Armstrong, in Guerre Notturne, Gioco della morte, Ammutinamento del fuoco stellare, Estate del ’67, e in numerosi altri ancora. Purtroppo, l’attore non ce l’ha fatta, e nel tragico incidente è deceduta anche la moglie e altre 5 persone. Una notizia drammatica che ha scosso il mondo intero, che l’ha sempre amato e apprezzato.