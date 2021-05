Parte oggi la nuova serie con Can Yaman, Mr Wrong: tutto quello che c’è da sapere.

Oggi, 31 maggio, inizia la nuova serie che vede protagonista Can Yaman, l’amato attore turco, divenuto super popolare grazie alle soap trasmesse in vari Paesi. Insieme a lui, anche Ozge Gurel, nota per aver interpretato il ruolo di Oyku Acar in Cherry Season – La stagione del cuore e quello di Nazli Pinar in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nella nuova serie, intitolata Mr Wrong- Lezioni d’amore, Yaman sarà Ozgur Atasoy, mentre l’attrice assumerà il nome di Ezgi.

Questa nuova avventura si articola in 14 puntate, e troverà spazio nel pomeriggio di canale 5, dal 31 maggio, mentre dal 14 giugno, dovrebbe andare in onda in prima serata. La storia si svolge in modo diverso dalle altre già presentate, ma al centro dell’attenzione, ancora una volta, sarà proprio l’amore.

Mr Wrong, parte oggi la serie con l’attore turco Can Yaman: puntate, storia, curiosità

Una nuova appassionante storia sta per entrare nelle nostre case, oggi, lunedì 31 maggio, con la serie turca intitolata Mr Wrong- Lezioni d’amore. I protagonisti di questa nuova soap sono Can Yaman, ormai famosissimo, e l’amata attrice Ozge Gurel. Insieme, sono stati già protagonisti della passata serie Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.

Ma cosa accadrà nella nuova serie? A quanto pare, Can, vestirà i panni di Ozgur, un giovane benestante che vive una vita folle, non ha fiducia nell’amore e nelle donne, mentre Ozge, è una ragazza romantica, che scopre dei tradimenti del suo fidanzato. Per questo, prende la decisione di cambiare casa, e qui, incontra Ozgur. In seguito ad alcune vicende, la ragazza chiede aiuto all’uomo, per cercare di conquistare l’uomo che le piace, accettando poi di andare con lui al matrimonio della sorella, fingendo di essere la sua fidanzata. Alla fine, qualcosa fra i due cambierà, tra grandi colpi di scena e sorprese, che solo voi, guardando la nuova serie, potrete scoprire!

La serie è stata trasmessa in anticipo in Turchia, e purtroppo, a causa degli ascolti non altissimi, non ha avuto il suo continuo.