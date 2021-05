Sapete quanto guadagnano le veline di Striscia la Notizia? Ve lo diciamo noi in questo articolo dedicato proprio a loro

Striscia la Notizia è un programma televisivo ideato da Antonio Ricci e in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. La prima puntata della trasmissione è andata in onda nel 1989. La conduzione del programma non è mai la stessa. Nel corso degli anni, infatti, si sono susseguiti diversi conduttori: da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da Ficarra e Picone a Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Nel cast dell del tg satirico sono poi presenti gli inviati, il Gabibbo, volto storico del programma, e soprattutto le veline.

Striscia la Notizia, quanto guadagnano le veline

Il termine ‘veline’ deriva dal fatto che all’inizio le modelle portavano i fogli ai due conduttori del programma. Inizialmente erano quattro, poi sono passate a due. Il bancone di Striscia ha reso famose tantissime modelle, tra cui Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Miriana Trevisan, Laura Freddi e tante altre ancora.

Attualmente, dalla stagione 2017-2018, le veline del programma sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le modelle lasceranno il programma alla fine di questa edizione dopo ben quattro anni. Sapete quanto guadagnano le veline del programma di Antonio Ricci? Di seguito vi sveliamo il cachet percepito dalle modelle.

Ovviamente non esistono informazioni certe circa i compensi delle modelle ma, secondo alcuni siti specializzati e come riporta anche contocorrenteonline, la retribuzione si aggirerebbe intorno ai 200 euro a puntata. Considerando che le puntate settimanali sono cinque, le modelle percepirebbero circa 1000 euro a settimana, ovvero 4000 al mese e circa 48 mila euro all’anno. A questo ovviamente va aggiunto il cachet percepito per eventuali ospitate televisive. Shaile e Mikaela, ad esempio, di recente sono state ospiti di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.