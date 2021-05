Uomini e Donne, “Ho 28 kg in più, ho sentito gli occhi addosso”: lo sfogo dell’ex tronista arriva attraverso il suo canale di Instagram.

Di personaggi amati dal pubblico ne sono usciti tantissimi dallo studio di Uomini e Donne. Ma pochi riescono a restare nel cuore dei telespettatori anche a distanza di anni. È il caso di Anna Munafò, una delle troniste più apprezzate del programma di Maria De Filippi. La sua dolcezza e la sua semplicità permisero al pubblico di affezionarsi a lei, durante il suo percorso nella trasmissione. Trasmissione dalla quale uscì con Emanuele Trimarchi, che preferì al “rivale” Marco Fantini. Tra loro, però, non ci fu lieto fine. Oggi, però, Anna è felicemente sposata con Giuseppe e mamma di un bambino, nato a giugno 2020. Qualche ora fa, attraverso Instagram, l’ex tronista si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, l’ex tronista Anna Munafò: “Ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo”

“Si, ho 28 kg in più , che si vedono e che non nascondo , come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”. Queste le parole di Anna Munafò, che, attraverso il suo profilo Instagram, racconta di aver preso diversi chili e di aver sentito addosso gli occhi della gente, durante un’uscita. Ecco il post, condiviso dall’ex tronista su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Munafó (@annamunafo)

“Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”, è il messaggio dell’ex tronista siciliana. Un messaggio che non possiamo che appoggiare e che condividiamo a pieno! Brava Anna!

Il percorso di Anna Munafò a Uomini e Donne

Anna Munafò fu tronista a Uomini e Donne, nell’edizione 2013/2014. Come detto sopra, al termine della sua avventura scelse il romano Emanuele Trimarchi, “rifiutando” l’altro corteggiatore, Marco Fantini. Quest’ultimo divento poi a sua volta tronista e conobbe Beatrice Valli, la sua attuale compagna con cui ha due figli.