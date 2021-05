Chi saranno i giudici della nuova edizione di X Factor che vedrà al timone Ludovico Tersigni: ecco cosa rivela Adnkronos a tal proposito.

X Factor sta per tornare e l’annuncio di qualche settimana fa circa il nuovo conduttore del talent ha fatto scalpore. Sappiamo benissimo, infatti, che per la prima volta dopo ben dieci anni non ci sarà più Alessandro Cattelan al timone del programma bensì Ludovico Tersigni. Un cambiamento epocale, a cui il pubblico dovrà abituarsi ma che certamente non deluderà le aspettative.

L’attore di Scam Italia sembra essere all’altezza del compito e una ventata di novità potrebbe giovare alla riuscita dello storico show. Bene, ma chi saranno i giudici della nuova edizione? Una nuova edizione che com’è facile immaginare sarà soggetta ancora alle varie restrizioni dovute alla pandemia. Scopriamo cosa rivela Adnkronos al riguardo.

X Factor, chi saranno i giudici della nuova edizione? I rumors

Molto probabilmente per non esagerare con gli stravolgimenti, i giudici dell’edizione 2021 dovebbero essere gli stessi dell’anno corso: lo rivela Adnkronos spiegando che i Emma, Mika, Mnuel Agnelli ed Hell Raton hanno superato egregiamente il ‘test’ anche l’anno scorso nonostante le difficoltà presentate dal distanziamento sociale.

Anche quest’anno le prima puntate in cui verranno scelti gli artisti saranno registrate a Cinecittà, ma non è stato ancora reso noto dove si svolgeranno i live in autunno. La buona notizia è che molto probabilmente, in autunno saremo a buon punto con le vaccinazioni e ciò fa ben sperare circa una presenza più forte del pubblico.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con la riconferma di Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton? Una cosa è certa, si preannuncia un’altra stagione imperdibile!