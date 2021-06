Sono trascorsi 25 anni da quando Ron vinceva il Festival di Sanremo, correva l’anno 1996. Guardate com’è oggi: resterete a bocca aperta.

Vinceva nel 1996 il Festival di Sanremo con il brano ‘Vorrei incontrati fra cent’anni’. Cantava in coppia con l’incantevole Tosca: capito vero di chi stiamo parlando? Di Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare. Classe ’53, è nato a Dorno, in provincia di Pavia: sapete quando è avvenuto il suo debutto discografico? Quando nel 1970, all’età di 16 anni, salì sul palco di Sanremo per cantare ‘Pa’ diglielo a Ma’ insieme a Nada. Ron in poco tempo si è fatto conoscere ed apprezzare: nel ’71 ha scritto Piazza Grande con Lucio Dalla, uno dei brani più celebri della musica italiana. Sono tante le canzoni che Ron ha scritto per Dalla: ricordiamo ‘Attenti al lupo’, ‘La casetta’. Voi lo ricordate quando vinse al Festival di Sanremo con Tosca: sapete com’è diventato oggi?

Potrebbe interessarti anche È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2008, sono passati 13 anni: com’è oggi? Incredibile!

25 anni fa vinceva il Festival di Sanremo: sapete com’è diventato oggi? Resterete a bocca aperta

Ron 25 anni fa vinceva il Festival di Sanremo con ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, in coppia con Tosca. Era il 1996 ed il celebre cantante aveva circa 43 anni. Ma com’è oggi? E’ presente sui social con il suo nome di battesimo, ecco una foto pubblicata negli ultimi tempi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RON – Rosalino Cellamare (@ron.rosalinocellamare)

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Oggi Ron ha 68 anni ma non è affatto cambiato con gli anni: oltre qualche segno del tempo, il cantante è sempre uguale a 25 anni fa!

Il 28 maggio 2021 Ron ha pubblicato il singolo Abitante di un corpo celeste che anticipa l’uscita del suo nuovo album programmata a fine anno: il successo del celebre cantante non è mai cambiato.

Non si conoscono molte informazioni sulla vita privata di Ron: il cantante ha sempre mantenuta privata la sua sfera privata.