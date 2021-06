Francesca Tocca di Amici ha lanciato una clamorosa frecciata sui social: si riferisce al nuovo flirt tra l’ex Valentin e Talisa? Ecco cosa succede.

Tensione nel mondo di Amici di Maria de Filippi? Una ‘frecciata’ spuntata fuori nelle ultime ore dalla ballerina professionista sta facendo chiacchierare non poco. Cosa sta succedendo? Negli ultimi giorni è spuntata una fotografia di Valentin Alexandru Dumitru e Talisa Ravagnani, gli ex allievi di Amici. I due stanno insieme? Non è arrivata nessuna conferma ma in tanti pensano sia così: è proprio per questo motivo che Francesca Tocca ha scritto un messaggio al veleno su Instagram? Ricordiamo che Valentin è l’ex della ballerina professionista. I due si innamorarono dietro le quinte del talent ed uscirono allo scoperto, nonostante la delicata situazione di Francesca con l’ex marito Raimondo Todaro. Lo scorso anno si sono lasciati: cosa succede ora?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici, clamorosa frecciata sui social: ‘Chi ti ha tradito verrà tradito’, il motivo sembra chiaro

Il messaggio al veleno lanciato da Francesca Tocca poche ore fa non è passato affatto inosservato. “Karma, chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perchè sono così le regole del gioco” ha scritto la Tocca su IG aggiungendo ‘Bello questo gioco’. Si riferisce alla nuova storia d’amore nata tra Valentin e Talisa?

Potrebbe interessarti anche Amici, Giulia Stabile rivela adesso ciò che succedeva in casetta: da rimanere a bocca aperta

Negli ultimi giorni è spuntata una foto dei due ex allievi insieme, eccola pubblicata da una pagina fan page:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @talisajade_ #amici19💥💥💥 (@talisa_official_fanpage)

La frecciata della Tocca è riferita proprio a questo presunto flirt tra i due? Non abbiamo nessuna conferma in quanto i diretti interessati non sono stati chiari! Scopriremo presto la verità? Attendiamo …