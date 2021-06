Uscita allo scoperto con Raffaele Renda, Martina Miliddi risponde sui social a chi la attacca: le parole dell’ex ballerina di Amici.

Il triangolo amoroso tra Aka7even, Martina Miliddi e Raffaele Renda ha tenuto banco per mesi durante la scorsa edizione di Amici. Sappiamo che la ballerina, in coppia all’epoca con Aka, aveva sempre provato un certo interesse per Raffaele e per questo motivo il rapporto di coppia è stato soggetto a varie crisi durante il percorso ad Amici. Finché era stato nella scuola, il cantante calabrese non aveva però voluto lasciarsi andare in nome dell’amicizia con il collega. Intanto, già all’uscita dal programma la Miliddi e l’allievo della Pettinelli si erano lasciati, realtà confermata nei giorni scorsi da Aka sui social.

Dal canto suo, Renda aveva ammesso in una diretta Instagram l’esistenza di una frequentazione con Martina ora che il talent si è concluso. Lo scorso weekend i due hanno deciso di uscire allo scoperto e mostrarsi insieme sul popolare social network. Le immagini da loro condivise li ritraevano insieme mano nella mano, confermando ciò che era nell’aria ormai da tempo. Ovviamente, il loro gesto non ha mancato di suscitare alcune critiche e dissensi. Ora Martina ha finalmente risposto ai commenti: scopriamo cosa ha detto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Amici, Martina Miliddi si difende: “Quanto tempo sprecato”

Tramite una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha avuto un duro sfogo contro coloro che hanno criticato la storia tra lei e Raffaele. La ballerina ha sottolineato la libertà di ognuno di fare le proprie scelte e che queste non possono essere giuste o sbagliate, ma devono solo essere fatte col cuore.

Leggi anche—>>Amici, colpo di scena tra Aka7even e Martina Miliddi: quel “dettaglio” non passa inosservato

“Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere”, scrive la giovane.

Il dettaglio però non è sfuggito: come sfondo, un tenerissimo bacio tra lei e Raffaele, auguri alla splendida coppia!