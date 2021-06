Andrea Damante ieri è stato ospite de l’Isola dei Famosi: una volta in puntata, l’ex gieffino ha parlato solo per pochi secondi. Spunta la protesta via Instagram durante la diretta!

Ieri, lunedì 31 maggio, è andata in onda su Canale 5 in prima serata l’attesa semifinale de l’Isola dei Famosi. Decretati i finalisti ora si vola in finale in programma lunedì 7 giugno come di consueto su Canale 5! Chi vincerà questa edizione del reality? Intanto ieri per la puntata in studio c’erano amici e parenti dei naufraghi, invitati per dar sostegno e carica a chi è volato in finale. Tra gli ospiti della puntata anche Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF VIP è stato invitato per dare sostegno al suo grande amico, Ignazio Moser. Qualcosa però è andato storto secondo il Dama? Guardate cosa ha pubblicato nelle sue IG story durante la diretta del reality.

