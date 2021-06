Momenti da sogno per Belen Rodriguez, avete visto dove si trova? Non ci sono parole: ma qual è il prezzo della struttura?

Tutti o quasi siamo avvezzi a condividere i nostri momenti sui social, pubblicando scatti particolari, da soli o in compagnia, o anche riprendendo attraverso le storie vari attimi emozionanti. Ad oggi, il mondo del web fa parte della nostra quotidianità, e non riusciamo a farne a meno, bisogna ammetterlo. E di questo mondo fanno parte sicuramente i personaggi del mondo dello spettacolo, che sono soliti mostrarci momenti della loro giornata.

Al centro dell’attenzione, spesso, troviamo proprio Belen Rodriguez, avvezza a condividere, negli ultimi tempi, immagini spettacolari con il suo pancione. Sappiamo, infatti, che la bella showgirl è in attesa di una femminuccia e spesso si mostra in particolari attimi. Da qualche ora, ha pubblicato degli scatti bellissimi: sembrerebbe che sia in un posto da sogno: sapete qual è il prezzo?

Belen Rodriguez, momenti da sogno in un posto meraviglioso: sapete qual è il prezzo della struttura?

Come vi abbiamo poco fa anticipato, Belen Rodriguez è avvezza a condividere momenti della sua quotidianità, mostrando sia immagini che riguardano la sua vita privata, con scatti bellissimi insieme alla sua famiglia, ma anche pubblicando foto inerenti il suo lavoro e i tanti progetti. Diverse ore fa, la showgirl ha pubblicato un post mostrandosi in un posto meraviglioso, con intorno tanto verde.

Dal post è possibile capire, tramite la didascalia riportata, con il nome citato, dove si trova questo bellissimo luogo. In realtà, sembrerebbe, che riporti ad un sito dove si affittano delle ville, ‘Emma Villas Tour Operator’. Poi Proprio sul sito del luogo, siamo andati a curiosare, e abbiamo appreso i vari prezzi delle strutture che vengono affittate, sembrerebbe, per una settimana, o più, a seconda della scelta.

Infatti, i prezzi variano, in base alla villa scelta, si parte da una cifra di 733 euro a settimana, fino ad arrivare a prezzi molto più alti, oltre i 3000 euro. Ovviamente, come abbiamo qui espresso, in base alla villa scelta, il costo può cambiare.