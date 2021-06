Sul suo seguitissimo profilo Instagram la stupenda Chiara Nasti parla ai follower del ‘problema’ che l’accompagna da quand’era bambina.

Chiara Nasti, influencer tra le più apprezzate in assoluto, ama condividere coi propri follower tanti momenti della propria vita attraverso il suo profilo Instagram. Proprio ultimamente, ad esempio, la bella napoletana è stata protagonista sul popolare social network di un siparietto abbastanza bizzarro mentre rispondeva alle domande degli utenti. Qualcuno le aveva fatto una domanda un po’ particolare e Chiara aveva risposto con molta naturalezza, questo c’è da ammmetterlo.

Al di là di ciò, la celeberrima “Top social” è stata anche al centro del gossip in questo periodo per la sua storia con Nicolò Zaniolo, resa nota ufficialmente lo scorso 16 febbraio. Il legame tra loro però è già arrivato al capolinea, come annunciato dalla Nasti a fine aprile.

In questi minuti Chiara ha rivelato un particolare che la riguarda di cui non tutti erano a conoscenza, guardate cosa ha raccontato!

Chiara Nasti e il suo ‘problema’ estivo: non tutti lo sapevano

Da quando è diventata una vera potenza sui social, Chiara ci ha abituati a scatti davvero meravigliosi, che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Anche nel selfie pubblicato pochi minuti fa, per quanto ‘originale’, appare sempre stupenda. Si tratta di una foto un po’ diversa dal solito perché si mostra con la pelle un po’ arrossata, ma come mai? Lo spiega lei stessa raccontando di avere un piccolo ‘problema’ in estate e che chi la conosce sin da piccola sa di cosa si tratta.

“Chi mi conosce da bambina sa che d’estate ho un problema col naso. Mi si ustiona da morì e le labbra mi diventano bordeaux”, scrive l’influencer a corredo del selfie.

A noi comunque appare sempre meravigliosa, vero?