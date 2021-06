Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo nei panni di “Daenerys” ne “Il Trono di Spade”: sapete che lavoro faceva Emilia Clarke prima di diventare una celebre attrice?

Resterà nell’immaginario collettivo come la “Madre dei draghi”. Emilia Clarke ha conquistato il pubblico nelle vesti di Daenerys in quel capolavoro che è stato “Il Trono di Spade”: ma sapete che lavoro faceva prima di diventare una celebre attrice? Originaria di Londra, si è approcciata al mondo dello spettacolo fin da giovanissima, a soli tre anni. Dopo i primi ruoli in teatro si avvicina alla tv e poi al cinema, lasciando sempre il segno. L’abbiamo ammirata in “Io prima di te” e “Solo: A Star Wars Story”, ma non c’è dubbio che a renderla una vera stella sia stato “Games of thrones”. Bellezza delicata, sorriso luminoso, Emilia Clarke è oggi una delle attrici più amate dal pubblico. Curiosi di scoprire che lavoro faceva prima di tutto questo?

Emilia Clarke, prima di diventare attrice: che lavoro faceva?

Sembra difficile immaginare la straordinaria interprete in vesti diverse da quelle attoriali. Il suo innegabile talento ha lasciato il segno e l’ha consacrata come un astro nascente del cinema e della televisione. Eppure, Emilia Clarke è stata impegnata anche in un ruolo totalmente diverso da quello di attrice. Curiosi di scoprire quale?

Ebbene, non tutti lo sanno o lo immaginano, ma prima de “Il Trono di Spade” l’attrice ha svolto diversi lavori. Tra questi, Emilia Clarke è stata anche un agente immobiliare! Riuscite a crederci? Del resto, l’interprete ha sempre dimostrato di avere un carattere aperto e solare che di certo le sarà tornato molto utile in questa occasione. Non ci resta che attendere per scoprire qualche altra strepitosa performance ci regalerà Emilia Clarke!

Sebbene “Games of thrones” sia ormai giunto alla conclusione, non c’è alcun dubbio che la carriera di Emilia Clarke proseguirà a gonfie vele!