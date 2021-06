Francesco Oppini mostra sui social qualcosa che i fan conoscono molto bene: la sorprendente dedica è proprio per Tommaso Zorzi.

Ieri sera è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Tutti hanno notato un dettaglio che ha colpito non poco: stiamo parlando della camicia indossata da Massimiliano Rosolino! Proprio così, ieri l’inviato del reality di Canale 5 aveva come al solito una camicia in perfetto stile da spiaggia, di colore bianco con dei disegni neri.

Fin qui tutto normale se non fosse per il fatto che il web si è letteralmente scatenato: i fan del Grande Fratello Vip hanno infatti notato che si trattava dello stesso modello appartenuto a Tommaso Zorzi, ma non è finita qui. Sappiamo che l’influencer milanese l’aveva regalata a Francesco Oppini che l’aveva poi indossata la sera del 4 dicembre, quando decise di abbandonare il gioco.

Il popolo del web si è così lasciato andare ai ricordi pubblicando sui social varie foto di Oppini e Zorzi con quella camicia. Proprio in queste ore il figlio di Alba Parietti ha condiviso una storia su Instagram al riguardo.

Francesco Oppini e la dedica a Tommaso Zorzi: il ricordo in comune

Sul proprio profilo, l’ex gieffino ha pubblicato la foto della famosa camicia regalata dall’amico e una bellissima dedica. “Questa è l’unica e inimitabile. Tutto il resto è nulla. Ti voglio bene Tommino”, si legge a corredo dell’immagine.

Un pensiero davvero carino, che certamente avrà fatto felici i fan di entrambi. Un’amicizia davvero speciale la loro, che ha dimostrato di essere autentica anche dopo il GF Vip. Ancora oggi infatti i due sono in ottimi rapporti e si sono rivisti in svariate occasioni.

Cosa ne pensate? E’ stato davvero un pensiero dolcissimo, no?